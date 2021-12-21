أول أيام الشتاء.. الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة والأمطار خفيفة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم “الثلاثاء”، الموافق 21 ديسمبر، هو أول أيام فصل الشتاء فلكيا، والذي يستمر لمدة 89 يوما، ويصاحبه أطول ليل وأقصر نهار فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث يصل طول النهار حوالى 10 ساعات ويطول الليل ليصل 14 ساعة تقريبا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذه اللحظة أطول ما يكون.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس أول أيام الشتاء يشهد استقرار في الأحوال الجوية، بعد الموجة غير المستقرة التي شهدتها البلاد، على مدار الساعات الماضية.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

ويكون هناك نشاط للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال أول أيام الشتاء وحتى نهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14.

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 7.

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.