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رئيس التحرير
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رياضة

مروان داوود: فوائد «كأس العرب» كثيرة.. والقادم أفضل لمصر في أمم أفريقيا

مروان داوود
مروان داوود

"البطولة العربية كانت لها فوائد كثيرة، وأنا شخصيًا أضافت لي خبرات كبيرة" بهذه الكلمات بدأ مروان داوود، لاعب منتخب مصر، تصريحاته بعد عودة المنتخب الوطني من قطر واحتلاله المركز الرابع.

وقال مروان داوود، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لاتحاد الكرة efa.eg: "البطولة العربية أفادتني كثيرًا واكتسبت منها خبرات كبيرة، فلأول مرة في حياتي أنضم للمنتخب، حيث لم أنضم لمنتخبات شباب قبل ذلك، وبالطبع نادي إنبي صاحب الفضل علي في ذلك، وكان بوابتي للانضمام للمنتخب".

وأضاف: "المركز الرابع في البطولة العربية نتيجة مقبولة من وجهة نظري، نعم منتخب مصر مُعتاد على التتويج بأي بطولة يُشارك فيها، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار، أن هناك عناصر كثيرة انضمت لأول مرة للمنتخب في البطولة العربية؛ لذلك لم يكن هناك الانسجام المطلوب، حيث بدأ المعسكر قبل وقت قصير من البطولة، ولذلك أرى أن المركز الرابع نتيجة مقبولة إلى حد كبير، وكأس العرب كان فرصة لظهور عناصر جديدة لمنتخب مصر وبالفعل هناك العديد من اللاعبين الذين نجحوا في إثبات ذاتهم في البطولة، وتركيزنا حاليًا على كأس أمم أفريقيا وكأس العالم".

وتابع: "الأفضل آتِ لمنتخب مصر مع هذا الجيل في أمم أفريقيا وكأس العالم، هذه المجموعة لو عملت لوقت أكبر مع بعض بجانب انضمام المحترفين، هيكون ظهورنا أفضل في أمم أفريقيا وسنتأهل لكأس العالم إن شاء الله".
وأوضح: "وجودي في القائمة المبدئية لكأس الأمم الأفريقية شرف لي، وشرف لي أن أرتدي قميص المنتخب مرة ثانية، فوجودي في قائمة مصر لكأس الأمم نقطة مضيئة في مسيرتي، شيء رائع أنني أُشارك في أمم أفريقيا، إن شاء الله سوف أجتهد خلال هذه الفترة مع نادي إنبي وسأسعى لأكون موجودا في القائمة النهائية المُشاركة في أمم أفريقيا".

وأكد أن "المنافسة في مركزي لصالح المنتخب، أحمد فتوح لاعب كبير؛ ولكن الحقيقة في المنتخب لا أحد يهتم باللعب أساسي أو الجلوس على مقاعد البدلاء، جميعنا نعمل من أجل مصلحة منتخب مصر".

واستطرد: "مثلي الأعلى في مصر سيد معوض، وعالميًا مارسيلو".

وقال مروان داوود: "لن أنسى تعامل كارلوس كيروش النفسي معي ومع اللاعبين الشباب، الرجل يعامل كل اللاعبين معاملة واحدة، لا يوجد فارق بين لاعب قديم وجديد، كيروش نجح في التعامل النفسي مع اللاعبين، وضم عناصر جديدة لأول مرة تنضم إلى المنتخب، وأعطى فرصة لهم، هذا شيء يحسب لمستر كيروش".

وأضاف: "خبرات كيروش كبيرة، سيرة ذاتية عظيمة، هو يعمل على بناء جيل جديد لمنتخب مصر، البطولة العربية كانت تجربة مفيدة، قادرين نوصل لنهائي أمم أفريقيا ونحقق نتائج جيدة ونتأهل لكأس العالم، هذا الطبيعي لمنتخب مصر".

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