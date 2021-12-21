العجوزة أبرزها.. قطع المياه 6 ساعات عن 3 مناطق بـ الجيزة الجمعة المقبلة

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركه مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه امبابه ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه امبابة لمدة ٦ ساعات وذلك لإستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

صيانة تستمر 6 ساعات

وتنوه محافظة الجيزة أن اعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه إنقطاع المياه عن أحياء " الوراق - شمال الجيزة - العجوزة " اعتبارآ من الساعة الثانية عشر ليلآ يوم الجمعة القادمة الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١ حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢١.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة ، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وازاله اي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ لتلبية احتياجتهم فورآ .