استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و462 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و833 ألفا و50 حالة والوفيات إلى 108 آلاف و814 حالة بينما بلغت حالات التعافي 5 ملايين و866 ألفا و900 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و196 ألفا و529 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و440 حالة.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 913 ألفا و738 حالة والوفيات إلى 13 ألفا و169 حالة بينما بلغت حصيلة التعافي 866 ألفا و339 حالة.



في كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و427 حالة والوفيات إلى 3005 حالات بينما بلغت حالات التعافي 116 ألفا و815 حالة .



وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 369 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 983 ألفا و 663 إصابة، كما سجلت البلاد 765 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 953 الفا و 971 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2001 حالة إصابة جديدة بكوفيد و157 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 726 ألفا و794 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و239 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 346 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و616 ألفا و716 والوفيات إلى 93 ألفا و608 حالات.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و357 ألفا و405 حالات منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و269 حالة إصابة.



في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2786 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



في أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 197 ألفا و392 حالة، بإجمالي وفيات 1465.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 160 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و212.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2047 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 388 ألفا و544 إصابة.

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 5202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 575 ألفا و615 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 52 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4828 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و 467 إصابة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13 ألفا و531 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم /الثلاثاء/ أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغت 49 حالة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 1721 أشخاص، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 ألفا و761 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و724 ألفا و684 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و826 إصابة فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم، 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 343 ألفا و845 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و914 حالة.



وتعافى على مدار أمس، 329 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 329 ألفا و128 شخصا.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و837 ألفا و719 حالة.



وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 50 ألفا و794 حالة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا -وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و356 ألفا و579 حالة والوفيات إلى 8232 حالة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و752 ألفا و164 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 478 ألفا و7 أشخاص بعد وفاة 453 شخصا.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 270 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و291 ألفا و737 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و882 وفاة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1128 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و10 حالات وفاة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 100 ألف و624 حالة، فضلا عن 284 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و966 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بانخفاض 1127 حالة عن حصيلة اليوم السابق، و225 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1549032 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 29 ألفا و791 حالة، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 2752 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1227854 حالة إصابة و18796 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3683 حالة إصابة جديدة، بارتفاع بلغ أكثر من ألفي حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و61 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 811 ألفا و22 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و129 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 268 حالة إصابة جديد بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوغندا حتى الآن 129 ألفا و319 حالة، بينما تبلغ الوفيات 3274 حالة.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 148 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنجولا إلى 66 ألفا و86 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1738 حالة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل8586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و415 ألف و624 حالة إصابة فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة ليبلغ تراكمي الوفيات 35 الفا و 401 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و730 ألفا و112 حالة إصابة بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة ليبلغ تراكمي الوفيات 18 ألفا و 379 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك 716 إصابة ووفاة 58 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و934 ألفا و102 حالات والوفيات إلى 297 ألفا و916 حالة.

فيما سجلت بلجيكا 6198 إصابة ووفاة 39 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و17 ألفا و154 مصابا والوفيات إلى 27 ألفا و799 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت البلاد 1844 إصابة ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 566 ألفا و591 مصابا والوفيات إلى 19 ألفا و459 حالة.

وفي هندوراس، سجلت البلاد 39 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378 ألفا و843 مصابا ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 10 آلاف و428 حالة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 1985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات مليون و 230 ألفا و385 حالة إصابة فيما تم تسجيل 132 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 30 ألفا و 28 حالة وفاة.

وفي أستراليا، سجلت البلاد 4489 إصابة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 259 ألفا و174 مصابا والوفيات إلى 2154 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت البلاد 1411 إصابة ووفاة 16 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 504 ألفا و422 مصابا والوفيات إلى 7169 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 233 ألفا و368 حالة والوفيات إلى 1893 حالة .

وفي أفغانستان، سجلت البلاد 19 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و816 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات ليظل تراكمي الوفيات عند 7335 حالة.

وسجلت هونج كونج 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و542 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات ليظل تراكمي الوفيات عند 213 حالة.

وفي بولندا أعلنت وزارة الصحة عن 13 ألفا و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 538 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و982 ألفا و257 إصابة، والوفيات إلى 92 ألفا و52 حالة.