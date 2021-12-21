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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بعدم حدوث تسونامي.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب كاليفورنيا الأمريكية

زلزال
زلزال

 ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ الأمريكية، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته صحيفة /لوس أنجلوس تايمز/ الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد  210 أميال (أي ما يعادل 337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا يسكنها أقل من ألف شخص.


وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.


ولم يصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هومبولت أي أوامر إخلاء، على الرغم من إغلاق بعض الطرق بسبب الانهيارات الصخرية.


وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.
 

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زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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