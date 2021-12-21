النائبان علاء مصطفى ومحمد إسماعيل ينظمان تدريبًا لشباب المحليات بالإسكندرية.. صور

نظما النائبان علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تدريبية لتأهيل الشباب للمحليات في محافظة الإسكندرية وذلك علي مدار 3 أيام، ضمن الجولات التدريبية التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وحرص النائب علاء مصطفي، علي توفير مناخ مناسب لإعضاء التنسيقية المسئولين علي تدريب الشباب، لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لدي الشباب الطموح الراغبين في الحصول علي التدريب الجيد للمحليات.

وقال مصطفي، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهدف إلى إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات القادمة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.



وأشارعضو مجلس الشيوخ إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصرى، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافيا وبدنيا.



وأوضح أنه يجب إعداد الشاب لهذا المحفل المهم، بشرط أن يكون لديه الوعى بدور المحليات وكيفية إدارتها وكيفية تطويرها، وأن يكون مدربا على كيفية التواصل مع المواطنين، ومعرفة مشكلاتهم وتقديم الخدمات بالشكل الذى يستحقه المواطن.

افتتح التدريب الدكتور سيد ابو فرحة عضو التنسيقية بمحاضرتين تحت عنوان “الإدارة المحلية في الدستور والقانون” و"مهام المحليات و أدواتها الرقابية"، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاني عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث بالنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

وتأتى خطة التدريب في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي و اسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم نور الشيخ والمعتز بالله مصطفي، بالإضافة للنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب و النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ و مؤمن سيد وجهاد سيف وخالد يسري .