دعامة الحياة تنقذ 490 مريضًا من الموت بـ مستشفى طنطا التعليمي

نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا فى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات لـ 490 مريضًا من مرضى جلطات القلب الحديثة داخل المستشفى خلال شهر نوفمبر الماضى وإنقاذ حياتهم من الموت.

وأشاد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب برئاسة الدكتور محمد السطحية رئيس قسم القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد غنيم، جاهزية المستشفى التعليمى العالمى لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة طوال أيام الأسبوع، خاصة فى ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمي، أن عدد حالات القسطرة القلبية "التشخيصية والعلاجية” بلغ 252 حالة، فى حين بلغ عدد دعامة الحياة 238 ، بالإضافة إلى 4 حالات منظم ضربات قلب وعدد (1) حالة توسيع بالبالون، وعدد (1) توسيع صمام أورطى.

وأكد د سليم حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى التخصصات فى ظل امتلاكها الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار الـ 24 ساعة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبيه متميزة للمرضى.