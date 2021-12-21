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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدرب لياقة بدنية: الاهتمام بشكل الجسم المثالى يرفع معدل الثقة بالنفس

مدرب لياقة بدنية
مدرب لياقة بدنية

قال عبد الرحمن أبو زيد، مدرب لياقة بدنية، إن الرياضة مهمة جداً للصحة والتخسيس واللياقة، لافتاً إلى أنها عمل أساسى للحفاظ على هذه النقاط الثلاثة، وأصحاب العضل الكبير ونسبة الدهون القليلة فى جسمهم العامل الأساسى فيها هو التغذية السليمة.

وأضاف مدرب لياقة بدنية، خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد”، المذُاع على فضائية،"TEN"، أن علم التغذية تطور بشكل كبير خاصة مع الرياضيين.

وأشار مدرب اللياقة البدنية، إلى أن الناس بدأت تهتم آخر 20 سنة بشكل جسمها ولياقتها، وبدأت تأخذ حيزا كبيرا من المجتمع، مؤكداً أن الاهتمام بشكل الجسم المثالى يرفع معدل الثقة بالنفس، والرياضة بشكل عام تحسن الصحة والشكل وطريقة التعامل مع الناس.

وأضاف مدرب لياقة بدنية، أن السوشيال ميديا سهلت نقل معلومات عن مدى أهمية الرياضة، وهو ما جعل الاهتمام بممارسة الرياضة شيئا أساسيا فى حياة البعض، ولكن بعض الشباب الصغير يضع نفسه فى مقارنة مع مستويات رياضية كبيرة جداً مما قد يجعلهم يضرون أنفسهم بمعلومات مغلوطة، معلقاً: "الشباب الصغير بينسوا إن الموضوع محتاج استمرارية وعدد سنين كتيرة".

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