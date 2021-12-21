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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

صدى البلد

حلت الفنانة رانيا يوسف  مؤخرا ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، والذى كشفت فيه عن كثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها الشخصية وتربيتها وتربية أولادها وحبها للسفر وجوازها.

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حياتها الشخصية

وقالت رانيا يوسف عن المواقف التى يمكن ان تبكى فيها وهى عندما تضحك كثيرا خاصة أن دموعها قريبة او أن يتعرض أى من أقربها الى أى مكروه.

واضافت رانيا يوسف : تربيت بطريقة شديدة من أمى حيث كانت تستخدم الشبشب ولكن تربيتى لـ بناتى مختلفة تماما حيث اننى اعتبر اما متفتحة اكثر وأقصى عقاب أعاقب به بناتى هو ان لا اتحدث معهم لمدة نصف ساعة تقريبا وارسل لهم وشوش غاضبة، وعلمت بناتى الا يكذبى ويركزوا في مستقبلهم وأن مرحلة الزواج مؤجلة لحين الانتهاء من الدراسة وعند سن 30 يمكن ان يرتبطوا حتى يكونوا أكثر نضجا وخبرة فى الحياة وغلا يتحملوا مسئوليات كبيرة فى سن صغير.

وأشارت رانيا يوسف : أنا لا اكره الرجال او الزواج و"مش بقرف منهم لا سمح الله" ولكن مثلما قالت فيفى عبده “I don’t have time".

 

واوضحت رانيا يوسف : كان يطلق على فى المدرسة اسم "باربى" بسبب أننى كنت أتميز بجسد متناسق ورياضية وكنت أحصل على المركز الاول فى مسابقة الجمال بالمدرسة، وعندما التحقت بالجامعة دمرت شعرتي حيث قمت بصبغته باللون الأصفر.

وللتعرف على أبرز تصريحات الفنانة رانيا يوسف في آخر ظهور لها .. تابع الفيديو جراف التالي:

رانيا يوسف أمي الشبشب بناتى فيفي عبدة I don t have time

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