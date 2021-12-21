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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بـ مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادثين منفصلين بطريق مطروح الدولى وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 20 طريق العلمين الدولى.

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انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين وهم  شعبان عيد محمد  59 سنة يعاني بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم  وعلي محمد علي 42 سنة  يعانى كدمات وسحجات بالجسم.

واستقبلت مستشفى العلمين فى حادث آخر محمد أحمد السيد 30 سنة  العامرية  مصابا بجرح قطعي بالجبهة وبتر بالساق اليسرى وكسر متفتت مضاعف بالساق اليمني إثر انفجار إطار لودر أمام مزلقان السكة حديد العلمين .

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