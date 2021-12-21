انهيار منزل وإصابة صاحبه فى انفجار أنبوبة غاز بميت غمر

شهدت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية انهيار منزل نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء قيام صاحب المنزل بتغييرها ما أدى إلى إصابته بحروق .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطه ميت غمر من أهالى قرية كوم النور التابعه للمركز بسماع دوى انفجار بالقرية قرب مسجد أبو عيش.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ تبين أن الصوت نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل جمال محمود الشناوى أثناء قيامه بتغييرها ما أدى إلى إصابته بحروق وانهيار المنزل .

وتم وضع كردون حول المنزل ونقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.