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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "صورة اختصرت مسافة أجيال في لحظات"، فلم يتردد الأمين العام لجامعة الدول “أحمد أبوالغيط” العربية أن ينزل على ركبته تقديرًا لطفل إماراتي طلب التقاط "سيلفي معه" خلال الاحتفال بيوم الجامعة العربية في جناحها بمعرض “إكسبو 2020 في دبي”.

نشر السفير «حسام زكي» الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية صورة الطفل الإماراتي مع «أبوالغيط» عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقًا عليها: "هكذا اختصر الأمين العام مسافة أجيال عديدة في لحظات".

اقترب الطفل الإماراتي من أبوالغيط خلال يوم الجامعة العربية في معرض إكسبو دبي 2020، وطلب التقاط صورة "سيلفي" معه وبكل تواضع نزل الأمين العام لجامعة الدول العربية على ركبته تقديرًا للطفل.

ومما جعل الأمر أكثر مرحًا، عندما أحاط الطفل بذراعه أبوالغيط وكأنهما أصدقاء منذ زمن والتقطا الصورة معًا.

أثارت الصورة إعجاب وتقدير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن احترامهم لسلوك الأمين العام مع الطفل والذي يعد تواصلا عميقا بين الأجيال.

وكان أحمد أبو الغيط، قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي أن الجامعة تعد أقدم منظمة إقليمية في العالم، تأسست في مارس عام 1945 وذلك قبل 6 أشهر من منظمة الأمم المتحدة مشددا على أنها حية، قوية، فاعلة وتتفاعل مع الشأن العربي وشئون المنطقة.

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