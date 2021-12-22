خلال ساعات.. الحكومة تفجر مفاجأة بشأن أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر

أكد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن محصولي قصب السكر، وبنجر السكر يعتبروا من أهم المحاصيل الاستراتيجية لمزارعي قصب وبنجر السكر، مشيرا إلى أنه لا يمكنهم الاستغناء عنه ، لاسيما و أنه ينتج ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه اكثر من 20صناعة أخرى غير السكر .

و كشف “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " عن أن هناك مفاجأة من الحكومة للمزارعين ، وسيتم الإعلان عنها اليوم خلال اجتماع الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لمحصولى قصب السكر ، وبنجر السكر، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالاهتمام بدعم ومساندة مزارعى هذه المحاصيل بمحافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد.

و أوضح عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية حريصة إقرار سعر عادل لإنصاف المزارعين خاصة أن قصب السكر من الزراعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة المصرية.