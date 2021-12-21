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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل الطلائع ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد توفيق -حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود صابر - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف والمدافع الشاب عبد الرحمن صميدة.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد ١٣ نقطة بعد ٥ مباريات خاضها، وحقق الفوز في ٤ وتعادل في مباراة واحدة.

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