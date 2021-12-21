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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال اجتماع طارئ..

التعليم توجه المديريات بإعداد فيلم وثائقي لإنجازات الدولة في 7 سنوات |تفاصيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى بداية الاجتماع، مديري المديريات التعليمية بـ ضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لاسيّما من خلال استعراض فيلم وثائقى؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية بعنوان " مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014  الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

كما شدد نائب وزير التربية والتعليم ، على متابعة تلقي العاملين بالتعليم اللقاح ضد فيروس كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعى من سن (15 : 18) سنة بالمرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا ، والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقي الجرعتين والعاملين متلقى الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلقى التطعيم، مؤكدًا على ضرورة استكمال كافة عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من السادة المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.

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وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى حرص الوزارة أيضًا على منظومة القيم والأخلاق؛ وتناول القيم ذات الصلة بمنظومة القيم والأخلاق، والتي من شأنها الحفاظ على تماسك المجتمع وثباته، والتي تُعد أيضًا مسئولية الجميع بصفة عامة؛ ليس فقط وزارة التربية والتعليم، ومنها قيم "الحب، الرحمة، الاحترام، الأمانة، الإتقان، والمثابرة".

ووجه نائب وزير التربية والتعليم  ، مديري المديريات بضرورة التركيز على مثل هذه القيم، والتي من شأنها غرس مبادئ الولاء والانتماء، وذلك من خلال دعم وتعزيز مثل هذه القيم في نفوس الطلاب؛ لاسيَّما النشء.

جدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم ، كلاً من الدكتورة رانده شاهين؛ رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام؛ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور مسعد مصطفى عبده؛ مدير عام التربية البيئية والسكانية.

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