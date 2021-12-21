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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الشامي : فرقة واما لا تزال موجودة ولم تنته..فيديو

المطرب أحمد الشامي
المطرب أحمد الشامي

قال المطرب أحمد الشامي،  قمت بدراسة الموسيقى مع الفنان أحمد فهمي، مؤكدا أن الدراسة جمعتنا مع المطرب نادر حمدي ومحمد نور ومن هنا جاءت فكرة “فرقة واما”.

وأضاف أحمد الشامي، خلال لقاء له لبرنامج “راجل و2 ستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يمكن دراسة "الكونسرفتوار" من المرحلة الإبتدائية ، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون لدى الطفل موهبة ويمكن إجراء الإختبارت لتنمية تلك الموهبة.

وتابع أحمد الشامي، ان والدي كان معارضا لدخول مجال الفن، على الرغم من أنه كان عميد معهد الموسيقى.

نقوم بأحياء الحفلات

وأشار أحمد الشامي إلى أن فرقة واما لا تزال موجودة حتى الآن، وقال: نقوم بإحياء الحفلات وسنتواجد في حفلة رأس السنة القادمة. 

 

راس السنة الموسيقى حفلة رأس السنة احمد فهمي الفنان احمد فهمى

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