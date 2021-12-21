عبر زووم| الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. اليوم

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برعاية د.هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع الدكتور سامي سليمان مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية؛ أمسية ثقافية بعنوان (لغتنا والعالم)، وذلك بالتعاون مع المركز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ويشارك في الأمسية، عددا من المتخصصين ومن دارسي اللغة العربية بعدد من دول العالم غير الناطقة بالعربية من بينها "ألمانيا، روسيا، أذربيجان، الصين، كوريا، أفريقيا الوسطى، نيجيريا، تشاد، النيجر، أندونسيا، جورجيا.

وتتناول الأمسية وضع اللغة العربية في العالم الآن بالإضافة والتجارب المهمة في تقديم العربية لغير الناطقين بها، كما تتناول دور المؤسسات المصرية في نشر اللغة العربية (مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية- الإذاعة المصرية.. نموذجًا).

وتقام الأمسية في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، ويتضمن برنامج الأمسية كلمات افتتاحية لكل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم كلمة الدكتور سامي سليمان مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية.

والجزء الأول من الأمسية يضم كلمات قصيرة للمشاركين غير المصريين وهم:

الدكتور سانجيدو صفا (أندونسيا) المستشار الثقافي الأندونيسي الأسبق بالقاهرة ورئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة جادا مادا (ويقدمه الدكتور شريف الجيار)، والدكتور داريجان غارداوداذره (جورجيا) .. رئيسة قسم الدراسات العربية بجامعة تيبلسي الحكومية بجورجيا، والدكتورة رابعة توليباي (كازاخستان) أستاذة بجامعة القاهرة.

كما يشارك في الأمسية لاريسا كورسا (روسيا)، وداوود ماجين (الصين) دارس ماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومحمد سنوسي أمين الله رئيس اتحاد الطلبة بنيجيريا وطالب بجامعة الأزهر، والدكتور سيمور نصيروف ( أذربيجان) باحث في الدراسات العليا، وصالح إسحاق (تشاد)، وجوي (كوريا) طالبة بجامعة عين شمس، والدكتور رحيموف محرم (أذربيجان) باحث في الدراسات العليا، والدكتور كريستان يونجه (ألمانيا) أستاذ الدراسات العربية بجامعتي ماربورج ومامبرج.



وحول دور مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية في تعليم العربية للناطقين بغيرها: يتحدث الدكتور سعد عبد الرحيم - نائب مدير المركز.

أما عن دور الإذاعات الموجهة في مجال تعليم العربية عبر الراديو: تتحدث دينا أبو الفضل رئيس قسم تعليم العربية للناطقين بالإنجليزية، و جيهان حلمي رئيس قسم تعليم العربية للناطقين بالفرنسية، وأحمد عبد الحليم رئيس قسم تعليم العربية للناطقين باللغة السواحيلية.، وتعقيب الدكتور شريف الجيار، والدكتور سامي سليمان. وتبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.



