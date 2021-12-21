الأهلي يحيي ذكري التتويج الثالث بدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز

احتفل النادي الاهلي بذكري تتويج الفريق بثالث لقب لدوري أبطال افريقيا في تاريخه في مثل هذا اليوم عقب الفوز أمام صن داونز بثلاثية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” صورة للنجم خالد بيبو، صاحب الثلاثية، وعلق: "فى مثل هذا اليوم وفى ليلة لا تنسى وتحت أنظار الملايين.. استعاد ملك إفريقيا أميرته السمراء بعد غياب".

وتوج الأهلي في يوم ٢١ ديسمبر ٢٠٠٢ منذ ٢٠ عام بثالث لقب لدوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام صن داونز

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على بطل كوت ديفوار

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم ٢١ ديسمبر عام 1986بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخه.

جاء ذلك بعد تغلبه على فريق أفريكا سبورت بطل كوت ديفوار بركلات الترجيح في مباراة العودة بالنهائي التي أقيمت في أبيدجان.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يونس وكان يحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في مباراة العودة للتتويج باللقب ووسط مساندة هائلة من الجماهير الإيفوارية أقيمت مباراة العودة.

وشهد شوطها الأول إهدار جمال عبدالحميد فرصة تسجيل هدف للزمالك وفي الدقيقة الأخيرة سجل أفريكا سبورت هدفه الأول.

هاجم أفريكا سبورت في الشوط الثاني، لكن لاعبيه عجزوا عن اختراق دفاع الزمالك حتى احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها الفريق الإيفواري هدفه الثاني لتنتهي المباراة بفوز أفريكا سبورت 2- صفر ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأخفق مجدي طلبة لاعب الزمالك في الركلة الأولى عندما سدد الكرة بين يدي الحارس كما أخفق ديناور لاعب أفريكا سبورت الذي سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الركلة الثانية سجل جمال عبدالحميد للزمالك وأوبوار لأفريكا سبورت وفي الركلة الثالثة سجل محمد حلمي للزمالك وأخفق فيكتور ميزان لاعب أفريكا سبورت ليتقدم الزمالك 2-1 .

في الركلة الرابعة سجل حمادة عبداللطيف للزمالك وسجل مونجيه لأفريكا سبورت وتقدم أشرف قاسم لتسديد الركلة الخامسة ونجح البرنس في التسجيل ليفوز الزمالك 4-2 ويحقق اللقب للمرة الثانية.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

طارق عبدالعليم وخالد جلال وإسماعيل يوسف وهشام يكن وبدر حامد وأيمن يونس وأشرف قاسم ومحمد حلمي ومجدي طلبة وطارق يحيى وجمال عبدالحميد.