برلماني: حقوق الإنسان في مصر مصانة بالقانون والدستور.. والتهويل الغربي تجاهها ملفق

قال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، إن حقوق الإنسان في مصر مصانة بالقانون والدستور، وتخضع للتدقيق والمراجعة المستمرة من جانب القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي والتي قامت بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون بمثابة نقلة كبيرة وحقيقية في مجال تعزيز حقوق الانسان.

ولفت مشهور في تصريحات له اليوم، إلى أن التهويل الغربي تجاه حقوق الإنسان في مصر متعمد ومغرض وملفق، كما أن تعمد التعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ والنزيه والأصيل ومستقل الإرادة، عبث غربي له أغراضه ومدفوع من جهات لها أهدافها ضد مصر.

وتابع مشهور أن مصر تحقق قفزات واسعة في مجال التنمية والإصلاحات على مختلف الجهات وتتمتع باستقرار وأمن كبيرين، واستطاعت كذلك إجهاض المؤامرة الإرهابية عليها وتجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر وسعت من ملاءة حقوق الإنسان لديها، فلم تعد تقف عند حد حرية الرأي والتعبير وهى مصانة وفق القانون والدستور، ولكنها تخطت ذلك إلى الحق في الحياة والسكن وتوفير فرصة العمل والمرافق الأساسية، منوها بأن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية حياة 60 مليون مصري، أكبر مثال على ذلك.