عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكرم شباب العاملين الحاصلين على الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال الحكومية

صدى البلد

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مجموعة من شباب العاملين بالوزارة الحاصلين علي درجة الدكتوراه، والحاصلين علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا ضمن المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية.

يأتى اللقاء استكمالا لتكريم وزارة الشباب والرياضة للشباب العاملين بالوزارة والحاصلين على درجة الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسكلسكا ، حيث أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم لمقابلة النخب والمتميزين من العاملين في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة ومنشآتها التابعة وتسليط الضوء عليهم وجعلهم نماذج يحتذي بها من قبل زملائهم لتحفيز العاملين على تطوير الأداء واستكمال مؤهلاتهم العملية والعلمية المختلفة الأمر الذي ينعكس بالايجاب علي تطور الأداء علي مستوي جميع إدارات الوزارة، إضافة إلي تحقيق الاستفادة القصوي مما تلقوه من مستوي  علمى ومعرفى يجعلهم قادرين على التميز والقيادة المستقبلية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لشباب العاملين بالوزارة علي مستوي العمل الشبابي والرياضي، وتقديم أفضل أداء لهم في مختلف القطاعات، مقدماً التهنئة لهم لحصولهم علي درجات علمية تؤهلهم لتحقيق نتائج مثمرة الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج.. رمضان عبد المعز: الناس بتأكلنا الأونطة بتكهنات غريبة

المجلس القومي للأجور: الحد الأدنى 2400 من غير فصال

شاهد.. اللحظات الأولى لوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة في كاليفورنيا الأمريكية

بوتين يطلع المستشار الألماني على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا

الحلم يقترب.. مشروع توشكى دلتا جديدة في أسوان تهدف للاكتفاء الذاتي

لتلقي لقاح فيروس كورونا.. ولاية أمريكية تمنح حافزا ماليا كبيرا لمواطنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

البدرى يعتذر عن تدريب 3 أندية عربية ومنتخب وناد إفريقي

فيديو جراف|جبته لنفسك.. من هو «حنبعل المجبري» الذي أصبح مادة مثيرة للسخرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في التحول الرقمي والمدن الذكية.. مدبولي يجتمع بمسئولي هانيويل الأمريكية

مروة ناجي: سعيدة بمقابلة ذوى الهمم في ختام 2021.. صور

وظيفة شاغرة.. عامل دليفري مقابل مبلغ خيالي 200 ألف جنيه

نيللى كريم تبدأ تحضيرات مسلسل أحوال شخصية.. صور

فيديو

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ