وزير الرياضة يكرم شباب العاملين الحاصلين على الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال الحكومية

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مجموعة من شباب العاملين بالوزارة الحاصلين علي درجة الدكتوراه، والحاصلين علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا ضمن المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية.

يأتى اللقاء استكمالا لتكريم وزارة الشباب والرياضة للشباب العاملين بالوزارة والحاصلين على درجة الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسكلسكا ، حيث أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم لمقابلة النخب والمتميزين من العاملين في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة ومنشآتها التابعة وتسليط الضوء عليهم وجعلهم نماذج يحتذي بها من قبل زملائهم لتحفيز العاملين على تطوير الأداء واستكمال مؤهلاتهم العملية والعلمية المختلفة الأمر الذي ينعكس بالايجاب علي تطور الأداء علي مستوي جميع إدارات الوزارة، إضافة إلي تحقيق الاستفادة القصوي مما تلقوه من مستوي علمى ومعرفى يجعلهم قادرين على التميز والقيادة المستقبلية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لشباب العاملين بالوزارة علي مستوي العمل الشبابي والرياضي، وتقديم أفضل أداء لهم في مختلف القطاعات، مقدماً التهنئة لهم لحصولهم علي درجات علمية تؤهلهم لتحقيق نتائج مثمرة الفترة المقبلة.