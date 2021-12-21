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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: إشبيلية يقترب من التعاقد مع مارسيال.. وبرشلونة ويوفنتوس يترقبان

مارسيال
مارسيال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي إشبيلية الإسباني اقترب من التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة " صن البريطانية" أن نادي إشبيلية في موقف جيد في المفاوضات مع مارسيال، حيث يرغب النادي في تدعيم صفوفه بسبب منافسته على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يراقبان أيضًا اللاعب، إضافة لنادي نيوكاسل الإنجليزي خاصة وبعد أن تأكد رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الشتاء.

وكان وكيل أعمال مارسيال، قد أكد بأن لاعب مانشستر يونايتد يتمنى الرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي بشهر يناير.

وكان مارسيال قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد عام 2015 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد ريال مدريد الميركاتو الشتوى الدوري الإسباني برشلونة نيوكاسل يوفنتوس الايطالي

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