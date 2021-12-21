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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنص القانون.. السجن ينتظر 4 دجالين استخدموا فيسبوك للنصب على المواطنين

دجال
دجال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض القنوات الفضائية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 

عقوبة النصب والاحتيال

نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

تفاصيل الواقعة

تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على هذه الأنشطة ومن خلال جمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات إستهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريات أمن (الجيرة – الغربية – الشرقية – سوهاج) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (4) متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة .

وتم ضبط (مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته  النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وضبط (مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته النشاط المؤثم - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى).

وضبط (مالك مؤسسة للإستيراد والتوكيلات التجارية "له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية) ، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم).

وضبط (مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج) ، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

الأموال العامة التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي جرائم الأموال العامة الدجل والشعوذة

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