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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج فرق النادي الأهلي في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

صدى البلد

حققت فرق السباحة بالنادي الأهلي نتائج جيدة خلال بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، التي تقام حاليا في نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ، وتختتم غدًا الأربعاء.

في مرحلة 19 عامًا، حصل فريق «الناشئات» على المركز الأول، فيما حصل فريق الأهلي «ناشئين» على المركز الثاني. أما مرحلة 18 عامًا، فحصل فريق الناشئين على المركز الثالث، وفي منافسات الناشئات، حصل الأهلي على المركز الثاني.  

وفي مرحلة 17 عامًا، حصل فريق الناشئين على المركز الأول، وفي منافسات الناشئات حصل الأهلي أيضًا على المركز الأول.

وفي منافسات مرحلة 16 عامًا، فاز فريق الناشئين والناشئات بالمركز الأول. أما مرحلة 15 عامًا، فحصل فريق الناشئين والناشئات على المركز الثاني. وفي مرحلة 14 عامًا، فاز فريق الناشئات بالمركز الأول.  

ويرأس وائل عزت جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، ومحمد علام مديرًا لجهاز السباحة، وأشرف صلاح وتامر زينهم وأحمد سامي مديرين فنيين، وعبد الله صقر مدربًا عامًّا، ومحمد زيتونة مدربًا، ومحمد عبد الناصر طبيبًا، ووليد رسمي وهناء علي «تدليك»، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا لجهاز ألعاب الماء، وأحمد فهمي مديرًا إداريًّا للمياه المفتوحة وأحمد الشايب إداريًّا.‏

 

فرق السباحة بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة مدينة شرم الشيخ وائل عزت محمد علام

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