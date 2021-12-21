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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو : الأهلى الأقرب للسوبر الأفريقى .. والإدارة توفر الاستقرار

جاريدو
جاريدو

رجح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، كفة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي في اللقاء الذي سيجمعهما غدا الأربعاء في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال جاريدو في تصريحات خاصة لقناة الاهلي عبر برنامج "السادسة" قبل مباراة الأهلي والرجاء: «لقد عملت في كلا الفريقين ولدي ذكريات رائعة في القاهرة والدار البيضاء، وعشت معهما تجارب هامة في حياتي».

وأضاف: «بالطبع أتمنى التوفيق لكل من الأهلي والرجاء لأنني كما قلت لدي ذكريات رائعة معهما، وأعتقد أن الأهلي يمتلك الأفضلية لأن لديه نفس الفريق، ونفس المدير الفني ونفس الإدارة».

وتابع مدرب الأهلي السابق: «الأهلي ناد يمتاز بالتوازن خصوصا على مستوى الإدارة وأقصد هنا رئيس النادي وفريقه، هم دائما أشخاص مناسبون ومحترفون على مستوى كرة القدم كما كان في فترتي مع علاء عبد الصادق ووائل جمعة».

وواصل جاريدو: «إدارة الأهلي الحالية توفر الاستقرار والهدوء لإعطاء المدير الفني الفرصة للعمل والتركيز على جانب كرة القدم فقط».

وعن قوة فريق الرجاء.. قال: «باعوا سفيان رحيمي وغيروا رئيس النادي وكذلك المدير الفني الجديد لم يلعب مباريات كثيرة مع الفريق فأعتقد أن هذه ميزة للأهلي».

وشدد مدرب الأهلي السابق: «نعم الرجاء فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين وخصوصا عبد الإله حفيظي هو مفتاح لعب جيد وذو جودة عالية وأيضا بن حليب والزنيتي، لكن لديهم مدير فني جديد أعتقد أدار مباراتين فقط في الدوري المغربي، فأعتقد أنه توقيت صعب على أي مدرب لإدارة فريق في هذا التوقيت وخصوصا وجود الكثير من لاعبي الفريق مع المنتخب الوطني».

وتابع: «مع الأهلي كان لي ذكريات جيدة مثل نهائي كأس الكونفدرالية كان وقتها أحمد عادل عبد المنعم لاعبا مهما لأنه أصيب في المباراة ولم يطلب التبديل وتحامل على نفسه، وكذلك هدف عماد متعب وسعد سمير وحسام غالي فكلنا في هذه المباراة كنا مقاتلين وخصوصاً على المستوى الذهني لأننا كنا نعلم أن المباراة كانت صعبة جدا لأن هدف سيوي سبور كان كارثة بالنسبة لنا».

وأتم: «فترتي مع الأهلي كانت رائعة لدي ذكريات جميلة وأذكر كان لدينا الكثير من اللاعبين الصغار وقتها مثل رمضان صبحي، تريزيجيه، وعمرو جمال الذي أصيب لسوء الحظ وأعتقد أن هذا كان صعبا علينا لأنهم كان مهاجما مميزا».

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