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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلاص مشروط.. عالم مناعة قد يكون متحور أوميكرون

كورونا
كورونا

 قال أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المعلومات المتوفرة عن متحور أوميكرون قليلة من الفيروس التاجي المستجد.

ووفقا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا" إذا كان افتراضنا صحيحا بشأن مسار المرض فيمكننا القول أن مكتحور أوميكرون هو خلاص مشروط من الجائحة فهو سريع العدوى ويمكنه من الناحية النظرية أن يسبب كما كورونا خفيف المسار وحاد المسار.

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 فإذا كان المرض الذي يسببه متحور أوميكرون خفيف المسار فعلا ويمكن اعتباره خلاصا مشروط ، ومن السابق لأوانه اعتبار متحور أوميكرون لقاح طبيعي، ولأن عدد المصابين بهذا المتحور قليل حتى للخروج بافتراضات بهذا الشأن، كما أن البيانات المتوفرة عن متحور أوميكرون وهو تشمل متغيرات الفيروس الأخرى وسكان مثلا جنوب إفريقيا.

 يذكر أن كل دولة طبيعة خاصة بالنسبة للسكان ومدى تأثير سلالات فيروس كورونا عليهم ونسب الاصابة بالمتحورات المختلفة ومن بينها متحور أوميكرون.

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