برلماني: كشف كذب تسريبات الإرهابي عبدالله الشريف ضربة رقمية هائلة

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن كشف وزارة الداخلية حقيقة التسريبات المناهضة للدولة والتي روجها الإرهابي عبد الله الشريف، في الفترة الأخيرة وهلل من خلالها كذبا وتضليلا ضد بعض مؤسسات الدولة السيادية، يؤكد يقظة أجهزة الأمن المصرية وقوتها، في إفشال المخططات الإجرامية ضد الدولة.

ولفت خليل في بيان له، إلى أن كشف التسريبات والتوصل لمنفذيها وحيلهم، ضربة رقمية من جانب وزارة الداخلية المصرية في عالم ما بعد الحداثة، موضحا أن الحرب الالكترونية أصبحت فضاءً واسعًا في هذا الوقت، حيث حققت مصر فيها نجاحات عديدة بدأت منذ حرب أكتوبر التي كانت أول حرب الكترونية في التاريخ وشل بها الجيش المصري، قدرات العدو الإسرائيلي آنذاك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الضربة الأخيرة شكلت زلزالًا عنيفًا داخل فلول الجماعة الهاربين للخارج، كما أكدت أن الأمن المصري له اليد العليا في الوصول إلى هؤلاء الإرهابيين وكشف مخططاتهم، والقدرة على تفكيك السردية الإخوانية، ومعرفة أصول وخفايا تلك السردية، والرد بالحقائق والتفاصيل دون مبالغة أو نقصان.

وتابع النائب عبد الوهاب خليل أن الاحترافية التي قدمها الأمن المصري طيلة سنوات الفوضى بعد عام 2011، تؤكد تعاظم قدراته في هذا المجال، وإفشال مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتصدي لأعمالها ضد الدولة المصرية طوال سنوات وحتى اللحظة.