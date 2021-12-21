فى اللحظات الأخيرة .. تعديل على تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تعديلا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري ودفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من يوسف أوباما .

وأصبح التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود عبد العزيز وحمدي علاء وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف أوباما ومحمد أوناجم .