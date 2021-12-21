أخبار السيارات|بولستار: تضمين برنامج ذاتي القيادة.. تطورات شركات السيارات العالمية.. أيهما أفضل؟ شيفروليه سيلفرادو ZR2 في مواجهة فورد رابتر F-150

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت شركة بولستار السويدية التابعة لشركة جيلي الصينية، أنها تنوي إضافة نظام القيادة الذاتية من المستوى 3 إلى سيارتها الجديدة من طراز بولستار 3.

تشكل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مبيعات مركبات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود، ومع ذلك شهدت سنة 2021 اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية والهايبرد والمركبات الهيدروجينية من قبل قطاع النقل والشركات المصنعة، وشهدت أكبر قفزة في المبيعات لم تشهدها الأسواق العالمية منذ بداية ظهور المركبات الكهربائية.

كشفت مصادر مطلعة لموقع "GM authority" أن سعر شيفروليه سيلفرادو ZR2 سيكون أغلى من سعر فورد رابتر التي تنتمي لعائلة الـ F-150، والتي يبدأ موديلها من الفئة الأساسية من 65,840 دولار أمريكي.

كشفت شركة نيو الصينية عن موديلها الجديد ET5 من فئة سيارات الصالون المدمجة الكهربائية الذي صمم خصيصا لمنافسة موديل تسلا 3.

بدأت شركة نيكولا الأمريكية الوليدة في تسليم أول مركبتين كهربائيتين لها إلى شركة Total Transportation Services Inc. (TTSI للنقل الثقيل، كنماذج اختبارية قبل أن تقوم بتسليم الطلبية بالكامل في العام المقبل.