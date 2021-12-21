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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بولستار: تضمين برنامج ذاتي القيادة.. تطورات شركات السيارات العالمية.. أيهما أفضل؟ شيفروليه سيلفرادو ZR2 في مواجهة فورد رابتر F-150

قسم السيارات
قسم السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بولستار: تضمين برنامج ذاتي القيادة بالكامل في طراز 3

أعلنت شركة  بولستار  السويدية التابعة لشركة جيلي الصينية، أنها تنوي إضافة نظام القيادة الذاتية من المستوى 3 إلى سيارتها الجديدة من طراز بولستار 3.

 

صعود وهبوط.. تطورات شركات السيارات العالمية من يناير حتى ديسمبر2021.. صور

تشكل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مبيعات مركبات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود، ومع ذلك شهدت سنة 2021 اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية والهايبرد والمركبات الهيدروجينية من قبل قطاع النقل والشركات المصنعة، وشهدت أكبر قفزة في المبيعات لم تشهدها الأسواق العالمية منذ بداية ظهور المركبات الكهربائية.

 

أيهما أفضل؟ شيفروليه سيلفرادو ZR2 في مواجهة فورد رابتر F-150 موديل 2022

كشفت مصادر مطلعة لموقع "GM authority" أن سعر شيفروليه سيلفرادو ZR2 سيكون أغلى من سعر  فورد  رابتر التي تنتمي لعائلة الـ F-150، والتي يبدأ موديلها من الفئة الأساسية من 65,840 دولار أمريكي.

 

أطول مدى سير في السيارات.. نيو تكشف عن طراز ET5 المنافس الأول لتسلا 3

كشفت شركة نيو  الصينية عن موديلها الجديد ET5 من فئة سيارات الصالون المدمجة الكهربائية الذي صمم خصيصا لمنافسة موديل  تسلا  3.

 

برنامج تجريبي لاختبار Tre BEV.. نيكولا تسلم شاحنتين نصف نقل لشركة خدمات

بدأت شركة نيكولا الأمريكية الوليدة في تسليم أول مركبتين كهربائيتين لها إلى شركة Total Transportation Services Inc. (TTSI للنقل الثقيل، كنماذج اختبارية قبل أن تقوم بتسليم الطلبية بالكامل في العام المقبل.

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