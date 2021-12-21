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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موسيماني: نثق في قدراتنا.. وجمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز بالسوبر الأفريقي

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ان الفريق جاهز لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن المباراة صعبة لكن الأهلي يمتلك دوافع كبيرة للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.  موضحًا أن اللاعبين لديهم شغف مستمر للفوز بالبطولات.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي، الذي عقد اليوم، تحدث موسيماني عن  استقبال الجماهير بعثة الأهلي لدى وصولها مطار الدوحة، وقال: «منذ أن هبطت الطائرة شعرنا بقوة جمهورنا وتصلنا رسائل ترحاب كثيرة، وإقامة المباراة في قطر تمنح الفريق فرصة للتفاعل مع الجماهير ورؤيتها».

وأكمل: «جمهور الأهلي يعطينا دوافع كبيرة، وتواجدهم خلف الفريق يعني لنا الكثير، حتى عندما لعبنا ضد بايرن ميونيخ والدحيل وبالميراس في كأس العالم للأندية كان وجودهم في المدرجات وقتها يمثل إضافة كبيرة للفريق ويعد اللاعب رقم 12».

وتحدث موسيماني عن مشاركة اللاعبين الدوليين في بطولة كأس العرب قائلا: «كان لدينا ٩ لاعبين في بطولة كأس العرب وعند العودة من مثل هذه المباريات لم يكن هناك شعور إيجابي خاصة بعد خسارة اللقب للاعبي منتخبات مصر والمغرب وتونس، ولم نستعد بشكل كامل بعد مشاركتهم أمس فقط في التدريبات. لم أرهم منذ فترة، وفي الأمس شاهدتهم. وعمومًا سوف نتعامل مع الأمر الواقع».

وأضاف أن البعض يتوقع من الفريق الكثير، لأن الأهلي فريق جيد وكبير ويملك عناصر مميزة، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة بالنفس، وبالتالي لن يكون هناك مجال للحديث عن أعذار، فنحن نثق في قدراتنا وجمهورنا يمنحنا دوافع كبيرة للفوز باللقب.

وأكمل: «حين تتولى مسئولية تدريب فريق بحجم وتاريخ الأهلي لا يمكن أن تشكو من الضغط، ففي كل لحظة يجب أن تتعامل مع الضغوط والإجهاد، وعمومًا أنا سعيد للغاية بدعم جمهور النادي، وأعمل دومًا على التخلص من هذه الضغوط، وتعودت أن ابحث عن مصلحة النادي أولا وهي البحث فقط عن الفوز».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا  أن محمد شريف هو هداف الفريق، وسجل العديد من الأهداف في الموسم الماضي، و يتمنى أن يسجل غدًا، مشيرًا إلى أن الأهلي  أمامه مباراة قوية وفرصة للحصول على لقب مهم.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي الرجاء المغربي العاصمة القطرية الدوحة السوبر الإفريقي

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