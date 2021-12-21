أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية بيراميدز أمام طلائع الجيش

عبر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة موضحا أنه بعد ١٥ دقيقة من الشوط الأول قدم الفريق لقطات رائعة وسجل هدفين وبعد الطرد في الشوط الثاني سجل هدفه الثالث وهدأت الأمور والفريق استحق الانتصار الكبير.

شدد المدير الفني على أن من أفضل الأمور التي خرج منها الفريق في المباراة هي عودة عبد الله السعيد بعد إصابته وغيابه في الفترة الأخيرة وموجها التحية لأحمد فتحي الذي لعب كمدافع في ظل النقص العددي في غياب عدد كبير من اللاعبين في تلك المواجهات.

أشار المدير الفني إلى أن رمضان صبحي لاعب رائع وعامل مشترك في كل الأهداف ونفس الأمر بالنسبة لإبراهيم عادل وكذلك محمود وادي الذي سجل هدفين من المنتظر أن يساعداه في استعادة مستواه التهديفي مجددا وعلى ثقة كبيرة بجميع اللاعبين وقدرتهم على الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية والمنافسة حتى النهاية على لقب الدوري.

أوضح أن المعسكر الخارجي في الإمارات كان مميزا وساعد في تجانس اللاعبين وعودة المصابين وعودة إسلام عيسى رائعة والفريق يمر بحالة مميزة من الهدوء، ومع عودة المصابين في خط الدفاع أحمد سامي وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وكذلك فخر الدين بن يوسف ستكون الأمور أفضل بكثير.

أكد أنه لم يكن لديه شك وللحظة واحدة في رمضان صبحي الذي يقدم مستويات رائعة حاليا ومن أكثر اللاعبين التزاما وفق المرحلة المقبلة سيكون بصورة أفضل سواء مع النادي والمنتخب، وكذلك إبراهيم عادل وسعيد بالثقة الكبيرة واستيعاب اللاعبين بطريقة اللعب والثقة الكبيرة متمنيا أن تستمر سلسلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.

أضاف بأن أحمد فتحي وعلي جبر على أعلى مستوى ويستحقان التواجد مع المنتخب ولكن في النهاية هي رؤية فنية للجهاز الفني وسعيد بوجود ٥ لاعبين من بيراميدز في القائمة الأولية للمنتخب بكأس أفريقيا في الكاميرون، ومشددا على أن النتائج مهمة للمنتخب في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه واسى وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف على عدم التتويج بلقب كأس العرب وطالبهما بالتركيز مع الفريق ومواصلة الانتصارات في المستقبل، ومشددا على أنه ينظر لكل مباراة على حدة والفوز ضروري لمواصلة الانتصارات والمنافسة حتى النهاية.