الإماراتي سلطان الحاتمي رئيسا لـ«اتحاد الموزّعين العرب»

أعلن اتحاد الموزعين العرب، في اجتماع الجمعية العمومية بالقاهرة، انتخاب سلطان الحاتمي المدير التنفيذي لشركة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية رئيساً لمجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب للفتره من 2021 - 2024، ويعد هذا الاختيار الأول لمرشح من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشغل الحاتمي منصب المدير التنفيذي لشركة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية، حيث كان قد التحق بالشركة قبل 23 عاماً، ويمتع بخبرات مهنية كبيرة في قطاع التوزيع والدعم اللوجستي.

وتأسس الاتحاد في عام 1973، وهو عضو بالاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويهدف إلى تحقيق وحدة الموزعين والناشرين العرب في منظمة مهنية واحدة داخل الوطن العربي وخارجه خدمةً للثقافة والنشر والإعلام العربي.

وتعد «توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية» إحدى مؤسسات المتحدة للطباعة والنشر التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، وهي واحدة من كبريات المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، حيث تشمل خدماتها اللوجستية خدمات التوزيع والتوصيل والنشر و التسويق و التحصيل وخدمة المتعاملين.

وتحظى «توزيع» بعضوية كلاً من: اتحاد الموزعين العرب وعضوية اتحاد الناشرين الإماراتين واتحاد الناشرين العرب واتحاد الموزعين العالمي، لما تقدمه من خدمات مميزة في مجال توزيع المطبوعات داخل وخارج دولة الإمارات.