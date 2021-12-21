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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بيت الحكمة يفوز بجائزة الشيخ حمد للترجمة عن موسوعة «تاريخ الصين»

صدى البلد

فاز بيت الحكمة للنشر، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، بالمركز الأول عن فئة الترجمة من الصينية للعربية بجائزة الإنجاز في الترجمة من جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن كتاب "موسوعة تاريخ الصين" الصادر عنها من ترجمة  الدكتورة إسراء عبدالسيد؛ وزميلاتها.

الدكتور أحمد سعيد، رئيس بيت الحكمة هنأ لكل من ترجم في بيت الحكمة ولكل من دخل بيت الحكمة، ولكل من جاء اسمه على غلاف كتاب لبيت الحكمة كما أن الموسوعة تتسم باستخدام لغة بسيطة في سرد المنعطفات التاريخية التي مر بها التاريخ الصيني منذ الأسطورة الصينية "بانقو يفصل السماء عن الأرض" وحتى تطور الصين إلى اليوم.

نظريات عميقة

كما ركزت على تاريخ العصور الصينية القديمة؛ من خلال ما تحويه من موضوعات منها: أصل الحضارة، وتغير السلالات الحاكمة، ونظرة على أوج ازدهار سلالات أسر هان وتانغ وتشين، وحركة المواصلات قديمًا، والحضارات القادمة من الخارج، والعلاقات بين القوميات والعرقيات الصينية، والنظام القانوني والسياسي لاختيار المسؤولين قديمًا، ومجالات الزراعة والحرف اليدوية والصناعة والتجارة، والنظام والفكر العسكريين، والحياة الاجتماعية، والتطور الفكري، وتاريخ الفن والأدب، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحديث، والتاريخ الجمهوري.

ويسلط كتاب "موسوعة تاريخ الصين" الضوء على نقاط رئيسية مهمة في تاريخ الصين؛ ويتميز بوضوح المحتوى وسلاسة التصنيف، وشرح النظريات العميقة مستخدمًا لغة بسيطة، وتصميم البنية العامة المبتكرة لفصول وأبواب الكتاب؛ فنرى قيمة الحضارة من خلال التاريخ، ونرى تطور التاريخ من خلال الحضارة، وإلى جانب تواصله لحدود التخصصات العلمية، فإنه يُمكِّن القارئ من استيعاب تاريخ الصين بشكل أفضل دونما الشعور بالرتابة، بما يسهل الوصول للقارئ الأجنبي من ثقافات أخرى مغايرة للصينية.

وقد ترجم كتاب "موسوعة تاريخ الصين" إلى اللغات الروسية والكورية والفيتنامية والقرغيزية وغيرها من الإصدارات التي نُشرت بمختلف اللغات، والتي لاقت ترحيبا وإعجاب القرَّاء في تلك البلاد.

بيت الحكمة الدكتور أحمد سعيد الشيخ حمد للترجمة موسوعة تاريخ الصين إسراء عبدالسيد

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