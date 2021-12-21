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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كبير الأثريين: سور مجرى العيون جسد عبقرية المصريين في العمارة الإسلامية

وزير السياحة والأثار
وزير السياحة والأثار

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الرئيس السيسي زار الجمعة الماضي سور مجرى العيون الذي يعد هرم العمارة الإسلامية، والدولة تهتم بالآثار الفرعونية والإسلامية أيضا.

وأضاف “شاكر”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "المصري العبقري تمكن من نقل المياه من نهر النيل لـ القلعة، وكان أمرا عبقريا".

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة، "الدولة تعيد الاهتمام بمنطقة سور مجرى العيون، وسيتم تحويل المنطقة المحيطة لمنشآت سياحية وفندقية وترفيهية على الطراز الإسلامي".

وأكد "تم تطوير منطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة، والرئيس السيسي وجه بالتطوير الشامل لمساجد وأضرحة آل البيت مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة".

ولفت إلى تطوير القاهرة التاريخية بأكملها وذلك بالحفاظ على الآثار وترميمها وتطويرها في كافة المحافظات.

وتابع "ما يحدث في ملف تطوير الآثار إنجاز حضاري، وعلى سبيل المثال جارٍ تطوير قصر  محمد علي ومنطقة دير سانت كاترين، وهناك اكتشافات أثرية مستمرة في كافة المحافظات".

واختتم "يكفينا فخرا أن مصر تعد الدولة  الوحيدة على مستوى العالم التي لديها علم باسمها وهم علم المصريات ولدينا آثار غير  متواجدة في كافة أنحاء العالم".
 

سور مجرى العيون الاثار القاهرة التاريخية تطوير القاهرة التاريخية اخبار التوك شو

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