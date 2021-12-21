وزير لبناني: نرحب بالمنتجات الزراعية المصرية في بلادنا.. فيديو

شراكة وتعزيز التعاون..

كشف عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، تفاصيل زيارته لـ مصر، قائلا لإنه التقى بـ وزير الزراعة السيد القصير وكان اللقاء مثمرا، وتم وضع خطة لتعزيز التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين لحل كل الإشكاليات التي كانت تعترض المصدرين والمستوردين المصريين واللبنانيين.



وأضاف عباس الحاج حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المنتجات الزراعية المصرية مرحب بها في لبنان، بما يؤسس إلى شراكة حقيقية بين البلدين.

وتابع عباس الحاج حسن: "اتفقنا على أن تكون آليات العمل أسرع وتشكيل لجان تتابع، بشكل يومي، كل ما يعترض المصدرين والمستوردين".

وأشار إلى عباس الحاج حسن إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الأولوية للملف الزراعي اللبناني، موجها الشكر لرئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة، مضيفا: ”مصر أم الدنيا ونأتي لها محملين بكل الحب والتقدير".