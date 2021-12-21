بهيكل ذهبي.. نسخة استثنائية من ماكلارين سينا تخطف الأنظار في لندن.. فيديو

تتألق شركة ماكلارين البريطانية عالميا من خلال إنتاجها للسيارات الرياضية الفاخرة ذات التصميم الأنيق، حيث تتميز بمواصفات فنية خارقة تقوم بتوفير تجارب قيادة مذهلة على حلبات السباق والطرق العامة، تجعلها واحده ضمن الأفضل والأغلى عالمياً.

ظهرت سيارة ماكلارين سينا من خلال مقطع فيديو مصور تتجول في الشوارع المزدحمة بالعاصمة البريطانية لندن بهيكل جديد ذهبي واستثنائي يعطي لمعاناً مذهلاً في الشوارع المظلمة نجح في خطف أنظار المارة، بالإضافة لجناح خلفي ضخم مصنوع من ألياف الكاربون يقدم رؤية عصرية في صناعة سيارات سريعة خفيفة الوزن، يدعم عناصر الديناميكية الهوائية والثبات، بالإضافة إلي مصابيح أمامية تكيفية ومصابيح LED امامية وخلفية ومرايا أبواب الكترونية ونوافذ تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية كبيرة ونظام عادم رياضي قوي.

كان لصوت محرك سيارة ماكلارين سينا الخارق والمميز أثراً كبيراً بفضل صوته المميز، ولكن شوارع لندن المزدحمة منعت السائق من استعراض سرعة السيارة بشكل مثالي، حيث تعتبر سيارة ماكلارين سينا واحده من ضمن أفضل سيارات الصانع البريطاني العريق، تم إنتاج 500 نسخة منها فقط بطريقة يدوية ويبلغ سعرها مليون دولار تقريباً، وتق

المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين سينا

تعتمد سيارة ماكلارين سينا موديل 2021 على محرك V8 بسعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يولد قوة تصل الي 800 حصان، وعزم دوران يصل الي 800 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 335 كم/ساعة.