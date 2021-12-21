فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

قال فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء ، إن ناسا لم تطلق تحذيرات وهناك احد العلماء هو الذى تحدث عن نهاية العالم لافتا إلي أن الغلاف الجوي عندما يتأثر فإن الكوكب يتأثر ، مشيرا إلي أن المريخ كان علية غلاف جوي كبير والآن قل وبالتالي هذا أثر علي المناخ بشكل كبير .

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن الغلاف الجوي الخاص بالأرض والبحار والأراضي لا يجب أن نغير فيها شيء لان هذا سيؤثر علينا ، مؤكدا أن الحل للحفاظ علي الغلاف الجوي هو أن يتوقف العالم اجمع عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو .

واوضح فاروق الباز ، إن احتراق الوقود بكثرة يساعد علي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو وهذا يؤثر علي المناخ ، مؤكدا أن مصر يمكنها الاستغناء عن الوقود ويوجد لديها بدائل كثيرة مؤكدا أن مصر بها اشد طاقة شمسية في العالم اجمع .