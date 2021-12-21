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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

فاروق الباز
فاروق الباز

قال فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء ، إن ناسا لم تطلق تحذيرات وهناك احد العلماء هو الذى تحدث عن نهاية العالم  لافتا إلي أن الغلاف الجوي عندما يتأثر فإن الكوكب يتأثر ، مشيرا إلي أن المريخ كان علية غلاف جوي كبير والآن قل وبالتالي هذا أثر علي المناخ بشكل كبير .

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن الغلاف الجوي الخاص بالأرض والبحار والأراضي لا يجب أن نغير فيها شيء لان هذا سيؤثر علينا ، مؤكدا أن الحل للحفاظ علي الغلاف الجوي هو أن يتوقف العالم اجمع عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو .

واوضح فاروق الباز ، إن احتراق الوقود بكثرة يساعد علي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو وهذا يؤثر علي المناخ  ، مؤكدا أن مصر يمكنها الاستغناء عن الوقود ويوجد لديها بدائل كثيرة مؤكدا أن مصر بها اشد طاقة شمسية في العالم اجمع .

 

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