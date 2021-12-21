مستشار الرئيس: الحالات المصابة بمتحور أوميكرون قادمة من الخارج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ان التغيرات في شكل الفيروسات طبيعية ومستمرة، مشيرا الي ان ما يهمنا هو درجة انتشار الفيروس .

وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «المتحور الجديد أوميكرون يتنقل بطريقة اكبر واسرع من الفيروس الأصلي .. وجنوب افريقيا بلد منشأ المتحور الجديد اكدت ان مضاعفاته اقل بكثير من الفيروس الأصلي».

وأشار محمد عوض تاج الدين، أنه لم يتم تحديد مدى استجابة متحور اوميكرون للقاحات، ولا يوجد إلا حالات محدودة لمتحور أوميكرون في مصر.



واكد محمد عوض تاج الدين، ان الحالات المصابة بمتحور أوميكرون قادمة من الخارج، لافتا ان أكثر من 80 دولة بها حالات مصابة بمتحور أو ميكرون .