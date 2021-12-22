التعبئة والإحصاء: مصر تشهد ولادة 4.2 طفل كل دقيقة .. فيديو

قال خالد ماهر رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء ، إن المرأة المصرية التي تعول أسرها على مستوي أقاليم الجمهورية وصل نسبتهم إلي 18.2%، مؤكدا أن هناك 19.2% من انفاق الأسر يذهب إلي المسكن ومستلزماته .

وأضاف خالد ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن نسبة انفاق الأسر علي الطعام والشراب وصل إلي 31.1%، لافتا إلى أن الأسر تنفق علي التعليم 3526 وهذا بنسبة 5.7% ، وتنفق علي الصحة والرعاية الصحية 4.4% .

وأوضح أن الاسر المصرية تنفق علي الترفية 2.3% من دخولهم ، مؤكدا ان اولويات الاسر الاولي في الطعام والشراب ويليها المسكن وبعدها الخدمات والرعاية الصحية ، مشيرا الي ان مصر تشهد ولادة 4.2 طفل كل دقيقة .