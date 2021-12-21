«الرياضة» تنفذ ملتقى حرفيًا لتعليم التفصيل بـ «الباترون» بمركز شباب الغردقة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر "الإدارة العامة للشباب"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ورعاية وزارة الشباب والرياضة، ملتقى حرفيا لتعليم التفصيل بالباترون الذى تنفذه الإدارة ضمن مشروعات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الغردقة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحرالأحمر، بتنفيذ أنشطة نادى الفتاة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، وإشراف إيهاب محمد طه، مدير الإدارة العامة للشباب، وسامية أحمد محمد، منسقة نادي الفتاة والمرأة بالمحافظة.

حاضر في التدريب شيماء سامبروك، معلم أول ملابس ومنسوجات بإدارة الغردقة التعليمية، بحضور 10 فتيات من عضوات نادى الفتاو بالمركز، حيث تم التدريب على" الأدوات المستخدمة في رسم الباترون - طريقة أخذ المقاسات - طريقة رسم كورساج الأمام - طريقة عمل كورساج الخلف - طريقة عمل بنسة الأمام والخلف - تحديد خطوط الباترون الأساسية".

وفى سياق آخر استعرض محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، المشروعات التي سيتم إدراجها بخطة العام المالي المقبل 2022 / 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، ومديري التخطيط والإدارات الهندسة بمختلف مدن المحافظة.

ومن جانبه أكد السكرتير العام ضرورة قيام الوحدات المحلية للمدن بموافاة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام بالمشروعات التفصيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2022 / 2023، على أن تكون الأولوية لإدراج المشروعات الجاري العمل بها لإستكمالها ، والمشروعات التي تخدم المواطنين.

ووجه السكرتير العام بضرورة الاهتمام بأعمال رصف الطرق والإنارة العامة للشوارع الفرعية بمختلف مدن المحافظة، نظراً لكونها تخدم العديد من المواطنين.

كما شهد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات مسابقات أوائل الطلبة والمقامة بقاعة مدرسة شدوان الإعدادية، حيث شهد صباح اليوم أولى المنافسات بين المدارس الابتدائية بحضور مدير الإدارة التعليمية والقيادات التعليمية بالمدينة.

وأعلن رئيس المدينة، دعمه الكامل لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف المدارس بالمدينة، لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية التي يجري تنفيذها بالمدينة.