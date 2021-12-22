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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 103 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بالزعفرانة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت  مديرية الصحة  بالبحر الأحمر، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،  وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ضمن مبادرة حياة كريمة.

 تم خلال القافلة، توقيع الكشف وصرف العلاج لـ ١٠٣ حالات بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء  ٢١ فحصا معمليا، و١٤ أشعة وسونار، بالإضافة  إلى  إجراء ١٩ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

 تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

وفى سياق اخر استعرض محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، المشروعات التي سيتم إدراجها بخطة العام المالي المقبل 2022 / 2023.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ، بديوان عام المحافظة، بحضور  كمال سليمان مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، ومديري التخطيط والإدارات الهندسة بمختلف مدن المحافظة. 

ومن جانبه أكد السكرتير العام ضرورة قيام الوحدات المحلية للمدن بموافاة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام بالمشروعات التفصيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2022 / 2023، على أن تكون الأولوية لإدراج المشروعات الجاري العمل بها لإستكمالها ، والمشروعات التي تخدم المواطنين.

ووجه السكرتير العام بضرورة الاهتمام بأعمال رصف الطرق والإنارة العامة للشوارع الفرعية بمختلف مدن المحافظة، نظراً لكونها تخدم العديد من المواطنين.

كما شهد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحرالأحمر، بدء فعاليات مسابقات أوائل الطلبة والمقامة بقاعة مدرسة شدوان الإعدادية، حيث شهد صباح اليوم أولى المنافسات بين المدارس الابتدائية بحضور مدير الإدارة التعليمية والقيادات التعليمية بالمدينة. 

وأعلن رئيس المدينة، دعمه الكامل لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف المدارس بالمدينة، لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية التي يجري تنفيذها بالمدينة.

الزعفرانة البحر الأحمر وزارة الصحة الأمراض المزمنة مبادرة حياة كريمة مديرية الصحة بالبحر الاحمر قرية الزعفرانة إدارة رأس غارب الصحية وزير التعليم العالي وزير الصحة محافظة البحر الاحمر

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