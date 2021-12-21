طارق شوقي: إنشاء أكبر مجمع للتعليم الفني في المنطقة العربية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه تابع خلال زيارته إلى دولة فنلندا آخر تقنيات وأساليب التعليم الحديثة، وسيتم إنشاء أكبر مجمع للتعليم الفني لخدمة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن نموذج التعليم الفنلندي يخلو من الامتحانات، كما أن عدد طلاب التعليم الأساسي في فنلندا يصل إلى نصف مليون طالب من الحضانة حتى الثانوية العامة.



وأكد طارق شوقي، أن فنلندا أشادت بنظام التعليم الجديد في مصر الذي تم تطبيقه في 2018، كما أن البنك الدولي واليونيسيف أشادوا بنظام التعليم في مصر خلال معرض اكسبو دبي.

وأوضح طارق شوقي أن تكلفة نصيب الطالب في التعليم في فنلندا حوالي 20 ألف دولار في العام، متابعًا: "احنا منقدرش نقترب من هذا الرقم والمقارنة مش عادلة في جميع جوانب العملية التعليمية معهم".

وأشار طارق شوقي إلى أن مجموعة من المستشارين العالميين قاموا بتقييم مستوى التعليم على المستوى العالم، حيث انتقلت مصر من مركز 106 إلى مركز 72 في التعليم قبل الثانوي، واحتلت المركز الأول في أفريقيا، والخامس عربيًا بعد دول الخليج.