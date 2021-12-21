مستشار وزير الاتصالات: 180 ألف جنيه للفائز الأول بمسابقة الفرصة

قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع، إن برنامج “فرصة” سيكون له أثر كبير على مشهد الشركات الناشئة في مصر، مشيرا إلى أن كرياتيفا هي عبارة عن منصة موجهة للشباب على مستوي الدولة، والهدف منها الأساسي هي تحفيز ريادة الأعمال المبنية على الإبداع التكنولوجي فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وتابع حسام عثمان، خلال لقاء خاص ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن المنصة موجودة بسبع محافظات خارج القاهرة، والخطة هي أن تكون بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية وأن تكون موجودة داخل التجمعات الطلابية، لافتا إلى أن الهدف الثاني من المنصة أنها تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل بناء بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال بجميع المحافظات.

وتابع: “سوف نحتضن الفائز الأول في كل حلقة من مسابقة الفرصة عبر توفير مكتب في منصة Creativa وسيمنح 180 ألف جنيه بشكل نقدي، إلى جانب أنه لكل مجموعة خدمات متكاملة تساعده في إنشاء شركة ناشئة”.

وبالنسبة لأصحاب المراكز الثانية، قال إنه سيتم تقديم خدمات تدريبية لهم بقيمة 30 ألف جنيه لتحسين نموذج العمل وتدريب الفرق العاملة لديهم.