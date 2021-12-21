احذروا حقنة البرد القاتلة.. موجودة منذ أكثر من 25 عاما والصيدلي المصري الأفضل عالميًا

رد الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، على تحذيرات هيئة الدواء من حقنة البرد المعروفة شعبيًّا بـ"الخلطة السحرية"، مشيرًا إلى أن حقنة البرد موجودة منذ أكثر من 25 عاما.

وقال حاتم البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لا يمكن الاعتماد على حقنة واحدة للتعافي من البرد، أو تعاطي علاج بصورة عشوائية، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات خاطئة في تعاطي الأدوية.

وواصل الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، قائلًا: "الخطأ مشترك بين المواطن، ومن يسمح بهذه الحقنة"، مشيرًا إلى أن الصيادلة في الوقت الراهن، يمنحون الحقن للتخفيف على المستشفيات، ولكن أغلب الأطباء يرفضون إعطاء "حقن البرد" للمواطنين، مشددًا على أن الصيدلي المصري الأفضل عالميًا.