أول تعليق من مصطفى فتحي عقب فوز الزمالك على المقاولون

شارك لاعب نادي الزمالك، مصطفى فتحي، صورة من مباراة اليوم أمام المقاولين العرب والتي انتهت بالفوز بنتيجه 2/1 لصالح الزمالك، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق عليها مصطفى فتحي: “الحمد لله” .

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يوجه التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون في مباراة اليوم، خاصة وأنها مباراة قوية أمام منافس صعب.



وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وراض عن الأداء والنتيجة في المباراة وأشاد بجميع لاعبي الفريق.



وأكد كارتيرون أنه لم يقم بتصعيد مهاجم من فريق الشباب في لقاء اليوم في ظل وجود عمر السعيد وقدرة أشرف بن شرقي على اللعب في مركز الهجوم، بخلاف حاجته للاعبين أصحاب خبرات.



وأشاد المدير الفني الفرنسي بأداء الإيفواري رزاق سيسيه خلال الشوط الأول الذي شارك فيه اللاعب بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.



وأضاف أنه فضل إراحة سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بعدما شاركوا بصورة أساسية في مباريات منتخباتهم في البطولة العربية.



وعلق المدير الفني على غياب طارق حامد وعمر السعيد عن لقاء المحلة موضحا أن الزمالك لديه البدائل الجاهزة والفريق سيستعيد أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري.