عماد النحاس: المقاولون العرب كان نِدا للزمالك.. ونحتاج بعض التدعيمات في يناير

علق عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، على مواجهة الزمالك، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري ، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال النحاس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مبروك للزمالك، واجهنا بطل الدوري والمباراة انتهت بتفاصيل معينة ، وقعنا في أخطاء كثيرة وعدنا للمباراة في وقت متأخر مما زاد الأمر صعوبة علينا".

وأردف: "كان مطلوبًا من اللاعبين بعض الأشياء، منها ما تم تنفيذه ومنها ما لم يُنفذ، لويس هينستروزا جيد في فترات وفي فترات أخرى ليس على المستوى، مثلما حدث اليوم".

وواصل: "في يناير كل الأندية ستدعم فرقها، ولكني أتحدث عن شخصية الفريق، هذه المباراة الثالثة التي يطرد منا فيها لاعب، كما أنه كانت هناك أخطاء تحكيمية في مباراة البنك الأهلي".

وأتم: "في الشوط الأول كنا ندًا لنادي الزمالك، وهناك أوقات تضع على نفسك ضغوطا تعطلك عن التعامل مع المباراة بشكل جيد".

واختتم النحاس: "بالتأكيد سنتحدث عن التدعيمات، الدوري أصبح قويًا وكل مستويات الفرق متقاربة.