محافظة الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه بـ9 مناطق.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية ضعف وانقطاع المياه بمناطق الأتية: (الإبراهيمية - كامب شيزار- كيلوباترا - محرم بك - امبروزو - غيط العنب - بحري - الجمرك - الحضرة البحرية)، مساء اليوم، نتيجة لأعمال إصلاح الكسر المفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم داخل محطة شرقي والذي نتج عنه ضعف المياه وانقطاعها بالمناطق المذكورة.



وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعمل الآن على الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح على وجه السرعة وعودة المياه بالضغوط الطبيعة في جميع المناطق المتأثرة خلال ساعتين.



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وفي سياق منفصل، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



وفي إطار تكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وفي هذا الصدد؛ تابع اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أعمال تصريف الشنايش والمصبات ، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار .



وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين والمناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية بشوارع الحي .

وتابع الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر علي الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي وخاصًة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.



وتابع حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية من رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وكسح التجمعات بنطاق الحي وخاصة الطرق الرئيسية وأماكن تجمع مياه الأمطار.



وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول تمركزات سيارات الصرف الصحى في الشوارع والأنفاق وعلي طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه ، وكذلك اعمال تصريف المياه من شارع مصطفى كامل أمام عزبة الشامي .



وقام المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار ، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا .



وتابع السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي ، وأعمال تأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة ، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة ، كما قامت سيارات الحي بتصريف المياه من ميدان الكيلو 21 وشارع البيطاش ، ومنطقة الدخيلة ، وطريق إسكندرية مطروح.

وفي حي المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار .

كما تابع رئيس حي العامرية أول الأستاذ محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال شفط ونزح مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوي - إسكندرية القاهرة - وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات .

