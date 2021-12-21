أرسنال يصل لنصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على سندرلاند 5-1

حجز فريق آرسنال مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بفوزه الكبير على سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف.

ارسنال أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما نيكيتاه ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 17، 27 من عمر الشوط الأول.

وسجل براود هيد هدف سندرلاند في الدقيقة 31، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم آرسنال بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، عاد نيكيتاه ليسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 49، 58 موقعًا على الهاتريك الخاص به.

وسجل البديل باتينو الهدف الخامس لـ ارسنال مختتمًا مهرجان الأهداف لفريقه.

تشكيل آرسنال

وضم تشكيل ارسنال محمد النني أساسيًا، وشهد تواجد كل من:

في حراسة المرمى: برناد لينو

خط الدفاع: سيدريك سواريس - بين وايت - روب هولدينج - نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني - مارتين أوديجارد - إيميل سميث رو

خط الهجوم: نيكولاس بيبي- إدوارد نيكيتاه - فلوريان بالوجون