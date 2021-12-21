وكالة الفضاء المصرية: نقدم برامج مجانية عبر منصتنا

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه توجد دول كثيرة لديها مدينة فضاء بها أنشطة فضائية وجميع الأنشطة لدينا تم تجميعها في مكان واحد على امتداد 123 فدانا .

وأضاف " القوصي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " أنه تم عمل المدينة ويوجد بها الوكالة ومركز تجميع الأقمار الصناعية ووكالة الفضاء الافريقية والتي فزنا بها لتواجدها في هذا المكان ، بينما عدد العاملين في وكالة الفضاء 342 شخصا منقسمين بين جهاز معاون وفنيين ومهامهم هي تيسير العمل، بينما تكلفة المدينة 2 مليار جنيه ولم نطلب التكلفة بالكامل".



وأشار إلى أن الوكالة انتهت من عمل منصة للتعليم في مجال الفضاء، وقامت بالاطلاع على كل ما هو متوفر للتعلم على وسائل الانترنت ومن ثم تم توفير التعلم لدى المنصة بطرق أسهل.

وأوضح أن الوكالة وفرت طرقا أسهل وعملنا على 17 منهجا منها 7 أصبحت متوفرة على المنصة وكل من يريد الدخول يمكنه التسجيل، فيوجد برنامج بدون مقابل أي مجاني وهو يخاطب الجميع بينما يمكن التسجيل في باقي البرامج بمقابل مادي، وقد استغرقت المنصة عاما ونصف العام بما عليها من 7 برامج ومازال هناك باقي البرامج التي ستطلق قريبا.

