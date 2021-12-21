عضو مجلس الإسماعيلي: نعاني من كوابيس بسبب معاناة الفريق في الدوري

علق خالد الطيب عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي على خسارة فريقه من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وقال خالد الطيب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفريق قدم مستوى قوي اليوم ولكن التوفيق لم يحالفنا في النهاية وقلة التركيز كلفت الفريق الخسارة"



أضاف: "نعاني من كوابيس بسبب استمرار معاناة الفريق في الدوري، رغم اجتهاد مجلس الإدارة لتحسين وضع الفريق"



وتابع: "نعد الجماهير بصفقات قوية خلال شهر يناير المقبل لتحسين مستوى الفريق"



وختم حديثه قائلا: "نتحدث مع اللاعبين دوما عن قيمة الإسماعيلي وتاريخه، وبالنسبة إلى شيلونجو وهروبه أرسلنا مذكرة إلى اتحاد الكرة تفيد برفض اللاعب استلام مستحقاته"

