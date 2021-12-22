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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي: الهجوم على مروان حمدي ليس فنيا.. وكيروش مقتنع بحسين فيصل

مروان حمدي
مروان حمدي

قال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة إن الهجوم على مروان حمدي مهاجم الفريق خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب كان مبالغا فيه.

وأوضح سامي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الهجوم على مروان حمدي لم يكن فني ولكن الانتقادات بأنه غير قادر على المشاركة مع منتخب مصر"

وأكمل :"كيف يقال بأنه غير قادر على التواجد مع منتخب مصر وهو في الأساس قادم من الزمالك ويمتلك خبرات كافية".

وأضاف :"كيروش مقتنع بحسين فيصل واستبعاده من كأس العرب ربما لان المدرب لا يحتاجه في بطولة أمم أفريقيا فقط".

خطف فريق سموحة فوزا قاتلا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري المصري.

 

افتتح خالد عبد الفتاح التسجيل لفريق سموحة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، وأدرك شكري نجيب التعادل لصالح الإسماعيلي، من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

 

وأحرز فريق سموحة هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، عن طريق المحترف النيجيري صديق أوجولا.

 

بهذه النتيجة يفشل فريق الإسماعيلي في تحقيق أي فوز بمسابقة الدوري المصري، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

 

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:
 

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي.

خط الوسط: دونجا - محمد مخلوف - محمد الشامي - شونجا.

الهجوم: أحمد مدبولي - شكري نجيب.

 

ترتيب سموحة والإسماعيلي:

 

رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

 

 

 

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